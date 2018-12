Como 2000 ottavi Coppa Italia di serie C femminile.

Como 2000 eliminato ieri al Lambrone il Voluntas Osio 6-4

Colpo grosso del Como 2000 che ha conquistato ieri il passaggio del turno ai quarti di finale di Coppa Italia di serie C femminile. Il team lariano di mr Giuseppe Gerosa ieri al Lambrone di Erba ha eliminato ai calci di rigore per 6-4 la Voluntas Osio dopo che la sfida ai tempi regolamentari si era conclusa sul 3-3 (reti del Como: Mammoliti, Roventi, Badiali). Ora le lariane attendono di conoscere le avversarie dei quarti che si svolgeranno il 23 febbraio e il 13 marzo.

Intanto domenica 16 dicembre tornerà il campionato di serie C con il Como 2000 atteso dal derby sul campo del FiammaMonza.

Classifica girone B serie C

Riozzese 21; Vittorio Veneto 18; Brixen, Osio 13, Trento 12; Venezia Femminile 10; Como 9; Unterland Damen 7; Padova 6; Vicenza, Fiammamonza 5; Atletico Oristano 0.

Programma dell’8° turno

Domenica 16 dicembre ore 14.30: Oristano-Riozzese, FiammaMonza-Como, Padova-Trento, Vittorio Veneto-Osio, Unterland-Vicenza, Venezia-Brixen

