Como 2000 altra vittoria per le Giovanissime.

Como 2000 martedì hanno travolto la Cremonese per 11-0

E’ un buon momento per la squadra Giovanissime del Como 2000. Dopo il bel successo corsaro ottenuto nel weekend scorso a Nibionno contro il Tabiago, la squadra lariana si è ripetuta martedì sera in occasione dei quarti di finale della prestigiosa Bracco CUP, che l’ha vista impegnata contro la Cremonese. Le lariane sono state protagoniste di un’ottima gara vincendo largamente per 11-0 e accedono così alle semifinali.

Per quanto riguarda il campionato, domenica 24 marzo alle ore 10, le Giovanissime giocheranno in casa, la Lambrone di Erba, l’ultima partita, contro il fanalino di coda Pro Sesto.

Il tabellino dei quarti di Bracco Cup

COMO – CREMONESE 11 – 0

Como: Annoni, Galli, Bianchi, Arrigoni, Cimino, Sironi, Colonna, Shcherbaniuk, Bargna, Sciascia, Di Palma, Gaffuri.

Cremonese: Bertelle, Acunzo, Zeglioli, Cofferti, Giacchetta, Barbara, Benassi, Mazzi, Ban, Moustafa, Parodi, Lamoretti, Cotti, Gagliardi.

Reti Como: 5’ Bianchi, 7’ Galli, 9’ Sciascia, 13’ Galli, 14’ Sciascia, 12’ st Cimino,

18’ st Galli, 4’ tt Bianchi, 11’ tt Colonna, 18’ tt Bianchi, Sciascia

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU