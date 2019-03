Como 2000 dopo il 19° turno serie C femminile.

Como 2000 il team azzurro vince il derby per 5-0

Domenica di gloria per il Como 2000 nel 19° turno del campionato di serie C Femminile. Il team azzurro di mr Giuseppe Gerosa infatti ieri al Lambrone di Erba ha vinto nettamente il derby contro il Fiammamonza rifilando una pesante “manita”. Mattatrice Ambrosetti autrice di una bella doppietta ma nel complesso buona prova delle lariane che con questo successo hanno festeggiato la salvezza matematica. Da segnalare che il portiere comasco Pini ha parato anche un rigore. Il Como tornerà in campo domenica 7 aprile ospite della terza forza Unterland Damen che all’andata sbancò il Lambrone per 1-2

Il tabellino di FCF COMO 2000 – FIAMMAMONZA 5-0

Marcatrici: 12° Ambrosetti, 47° Badiali, 72° Ambrosetti, 81° Magatti, 93° Roventi.

FCF COMO: 1 Pini, 5 Scarpelli, 6 Viganò, 7 Cascarano, 9 Brazzarola, 10 Badiali, 13 Meraviglia, 15 Fenaroli, 16 Ostini, 17 Mammoliti, 18 Ambrosetti. A disposizione 12 Presutti, 11 Pozzoli, 8 Magatti, 4 sessa, 3 Spagna, 2 Volpi, 14 Roventi, 19 Castelletti.

All. G. Gerosa

FIAMMAMONZA FEMMINILE: 1 Rotella, 2 Dadati, 4 Martiradonna, 5 Rovelli, 6 Nuzzo, 8 Baratti, 9 Velati, 11 Mariani, 13 Moroni C., 16 Sonnessa, 17 Citterio. All. Macrì

Arbitro: Poto di Mestre

I risultati del 19° turno girone B

Brixen-Venezia 1-1, Riozzese-Oristano 7-0, Trento-Padova 5-0, Vicenza-Unterland Damen 1-0; Osio-Vittorio Veneto 0-1, Como-Monza 5-0.

Classifica girone B

Riozzese 49, Vittorio Veneto 47, Unterland Damen 37; Trento, Venezia 31; Osio, Como 26; Brixen 25; Vicenza, Padova 18; Monza 14; Oristano 0.

Programma del 20° turno girone C

Domenica 7 aprile ore 14.30; Unterland Damen-Como, Oristano-Padova, Monza-Trento, Vittorio Veneto-Brixen, Venezia-Riozzese, Vicenza -Osio.

