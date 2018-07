Como 2000 importante conferma in panchina.

Como 2000 l’allenatore guiderà per il terzo anno la prima squadra di serie B

La notizia era nell’aria ma ora dalla sede dell’FCF Como 2000 è arrivata l’ufficialità, mister Giuseppe Gerosa ha rinnovato con il club lariano e guiderà anche per la prossima stagione sportiva 2018/19 la prima squadra nel campionato di serie B femminile. L’accordo è stato comunicato direttamente dal presidente Armando Taroni affiancato dal vice Martino Brumana, dal direttore generale Silvano Cozza e dal consiglio direttivo.

Nel segno della continuità

Per Gerosa sarà il terzo anno di fila sulla panchina biancoazzurra dove ha ricoperto il suo ruolo con grande professionalità. Al suo fianco confermato lo staff: dal dirigente accompagnatore Mario Satriano all’assistente Alessandro Sormani, dal preparatore dei portieri Salvatore Mi Maria al fisioterapista Nicola Messina. “Al mister ed al suo staff è doveroso rivolgere i complimenti e ringraziamenti per il gran lavoro svolto facendo crescere ragazze giovanissime che prontamente hanno dato grandi soddisfazioni. Al mister ed a tutte le nostre fantastiche ragazze la società rivolge il suo futuro per coronare ancora tante soddisfazioni” questo il commento augurale del direttore Silvano Cozza. Per quanto riguarda la prima squadra è stato in gran parte confermato il gruppo dell’anno scorso a cui è stata aggiunta Giulia Ambrosetti mentre sono uscite Giulia Talarico che lavorerà nel vivaio e la partente Anna Crapanzano. La squadra si radunerà il 22 agosto tra le mura amiche del centro sportivo del Lambrone di Erba dove inizierà la preparazione agli ordini dello staff di mrister Gerosa.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU