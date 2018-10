Como 2000 dopo il 2° turno di serie C.

Como 2000 il team di Gerosa corsaro ad Oristano per 0-6

Prima vittoria nel campionato di serie C femminile per il Como 2000 che torna dalla Sardegna con tre punti e una prestazione convincente. Ad Oristano il team di coach Giuseppe Gerosa ha riscattato la sconfitta subita fra le mura amiche all’esordio rifilando ben 6 reti alla squadra sarda grazie ad ottimo primo tempo.

Mister Gerosa ha puntato su alcuni cambi in formazione dando spazio a Pini, Brazzarola, Sessa e Meraviglia. Scelta che ha pagato da subito con la rete del vantaggio segnata al 13′ da Brazzarola. Poi la doppietta di Sessa quindi Badiali e Ambrosetti hanno siglato il 5-0 a chiusura di frazione. Nel secondo tempo altro acuto nel finale con la erte di Roventi che ha insaccato il definitivo 6-0.

Il tabellino di ATLETICO ORISTANO – COMO 2000 0-6

ATLETICO ORISTANO: Bussato, Meloni, Loder, Tola, Mattana, Barrocu, Scanu, Deriu, Grassino, Marcangeli.

All. Suella

COMO: Pini, Maschio (20′ st Fenaroli), Nascamani, Viganò, Sessa, Cascarano, Morosi (20′ st Magatti), Badiali (1′ st Ostini), Meraviglia, Brazzarola (1′ st Roventi), Ambrosetti. A disposizione: Presutti, Volpi, Mammolit e Meraviglia. All. Gerosa

Arbitro: Morelli di Tivoli

Risultati del 2° turno girone B

Oristano-Como 0-6, Brixen Obi-Osio 0-0, Padova-Vittorio Veneto 0-3, Trento-Vicenza 2-1, Venezia Femminile-Fiammamonza 4-0′. rinviata al 28/10 Riozzese-Unterland Damen.

Classifica girone B

Vittorio veneto 6; Brixen Obi, Osio 4; Como, Venezia, Riozzese, Trento, Padova, Fiammamonza 3; Unterland Damen, Vicenza, Atletico Oristano 0.

Programma prossimo turno

Domenica 4 novembre ore 14-30: Brixen Obi-Trento, Como-Riozzese, Vittorio Veneto-Oristano, Unterland Damen-Fiammamonza, Vicenza-Venezia, Osio Femminile-Padova.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU