Como 2000 quarta giornata della San Marino Cup.

Como 2000 oggi pomeriggio le lariane risfidano All Pro, Giovanissime sfiorano la semifinale

Quarta giornata trionfale per il Como 2000 alla San Marino Cup 2018, il grande torneo di calcio internazionale femminile in corso di svolgimento sulla riviera adriatica. Ieri infatti si è giocata la seconda fase nel torneo Primavera e la quarta giornata in quello Giovanissime con la società lariana che conquistato belle vittorie su entrambi i fronti.

Primavera vola in finale.. di rigore

Impresa della Primavera del Como 2000 che ieri ha vinto la semifinale contro le padroni di casa del Riccone conquistando l’accesso alle finalissima di oggi pomeriggio (ore 14). Le azzurre lariane dopo l’0-0 dei tempi regolamentari si sono imposte ai calci di rigore per 4-2 e oggi come detto sfideranno le americane dell’ALL Pro che invece ha battuto sempre ai rigori le Azalee Gallarate per 6-4 (1-1). Ricordiamo che il Como aveva già sfidato All Pro nel girone eliminatorio perdendo di misura per 1-2.

Classifica del girone A

All Pro 9; Como 6; Milton Magic 3; Imolese 0.

Giovanissime congedo in bellezza

Finisce di bellezza il torneo delle Giovanissime 2004/05 del Como che ieri hanno battuto nel derby lombardo il Real Meda per 3-1 chiudendo così al terzo posto il girone B, a un passo dalla qualificazione alla semifinale.

Classifica girone B

TSF Academy 10: AIK F04 6; Como 4; XL National, Real Meda 3.

