Como 2000 4° turno campionato Juniores femminile.

Como 2000 terzo successo per le lariane sul campo della Riozzese per 3-1

Fine settimana positivo per la squadra Primavera del Como 2000. il team lariano diretto da Stefano Cincotta ha infatti messo a segno il terzo successo del campionato Juniores lombardo andando a sbancare sabato scorso il campo della Riozzese per 3-1. E pensare che l’avvio è stato subito in salita visto che le locali si sono portate in vantaggio. Lariane costrette ad inseguire ma brave a reagire e a pervenire al pareggio al 35′ con Valentina Boldini. Nel secondo tempo la Como 2000 prende in mano la partita e passa in vantaggio al 30′ con Camilla Di Iorio per poi chiudere i conti allo scadere con Alessia Ienna. Como che tornerà in campo nel fine settimana a Monza per fare poker.

Tabellino di Riozzese-Como 2000 1-3

Marcatrici: 35′ pt Boldini; 30′ st Di Iorio; 40′ st Ienna;

Riozzese : Barbieri, Borghi, Cantoni, Frau, Galmuzzi, Labbate, Lardini, Lo Bosco, Morales Gomez, Pea, Raimondi, Tommaso, Zanaboni, Corcelli. All. Alessia Amici.

Fcf Como 2000: Colombo, Carnovali, Meroni, Spagna, Sampietro, Occhiuto, Benecchi Beatrice, Benecchi Angelica, Bruno (Di Iorio) , Valli (Michieletto) , Boldini (Ienna). A disp. Annoni, Castelletti, Scarpelli. Allenatori: Stefano Cincotta, Giulia Talarico.

Risultati 4° turno

Milanotre Basiglio3-Speranza Agrate 0-10, Città di Opera-Mario Bettinzoli 2-1, Riozzese-Como 1-3, Azalee-Fiammamonza 5-0, 3 Team-Pro Sesto 1-2, Real Meda-Feralpisalò rinviata.

Classifica girone A

Azalee Gallarate 12; Como, Pro Sesto 9; Real Meda, Riozzese 6; Mario Bettinzoli 4; Fiammamonza, Speranza Agrate, Città di Opera 3; 3 Team 1; Feralpisalò, Basiglio Milanotre 0.

Programma del 5° turno

Sabato 20 e domenica 21: Meda-Riozzese, Speranza Agrate-3 Team, Pro Sesto-Città di Opera, Fiammamonza-Como, Mario Bettinzoli-Azalee, Feralpisalò-Basiglio Milanotre.

