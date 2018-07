Como 2000 si è conclusa la San Marino Cup 2018.

Como 2000 le lariane hanno perso di misura la finale contro All Pro per 1-0

E’ calato il sipario sulla San Marino Cup 2018, il grande torneo di calcio internazionale femminile che si è svolto come tradizione sulla riviera adriatica e che ha visto tra le grandi protagoniste anche le azzurre del Como 2000. Se le baby Giovanissime sono rimaste fuori di un soffio dalle semifinali, la squadra Primavera è arrivata a un passo dal trionfo perdendo in finale di misura. Un secondo posto d’applausi per le lariane

Primavera in finale ko di misura

Dopo aver vinto la semifinale ai rigori contro il Riccione, la Primavera del Como 2000 nel weekend ha affrontato in finalissima le forti americane dell’ALL Pro già sfidate nel girone eliminatorio perdendo di misura per 1-2. E anche nella finale il copione si è ripetuto e ha avuto lo stesso epilogo con le lariane che si sono arrese dopo una prova generosa per 1-0. Come detto però grande festa azzurra per un secondo posto d’applausi.

Finale 1°-2° posto Como-All Pro 0-1; finale 3° -4° posto Azalee Gallarate-Riccione 4-2.

Classifica finale

1° All Pro; 2° Como 2000; 3° Azalee; 4° Riccione

Classifica del girone A prima fase

All Pro 9; Como 2000 6; Milton Magic 3; Imolese 0.

Giovanissime congedo in bellezza

Ricordiamo che le Giovanissime 2004/05 del Como 2000 avevano chiuso al terzo posto il loro girone, a un passo dalla qualificazione alla semifinale.

Classifica girone B

TSF Academy 10: AIK F04 6; Como 4; XL National, Real Meda 3.

Classifica finale torneo:

1° TSF Academy; 2° Azalee;3_ AIK F04; 4° Mosta FC

