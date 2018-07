Como 2000 seconda giornata della San Marino Cup.

Como 2000 oggi in campo entrambe le squadre per il 3° turno

Continua la bella avventura delle due squadre giovanili del Como 2000 alla San Marino Cup 2018, il grande torneo di calcio internazionale femminile in corso di svolgimento sulla riviera adriatica. Ieri si è giocato il 2° turno e la squadra Primavera lariana ha messo a segno il secondo successo di fila mentre pareggio beffardo per le Giovanissime.

Primavera secondo poker vincente

Seconda vittoria consecutiva per la Primavera del Como 2000 che ieri ha battuto anche la Milton Magic per 4-0 con la doppietta di Carlotta Soave e le segnature di Valentina Boldini e Giulia Pozzoli. Con questo successo le azzurre sono in vetta al girone A assieme al team dell’ALL Pro che ieri ha superato l’Imolese per 2-0. Oggi si chiude il girone A con lo scontro diretto alle ore 11 Como-2000-All Por che vale il primato. Giovedì 12 l quarti di finale e semifinali. Il 13 le finali.

Classifica del girone A

Como 2000, All Pro 6; Milton Magic, Imolese 0.

Giovanissime pari che sa di beffa

Seconda partita per le Giovanssime 2004/05 del Como 2000 che ieri sono state beffate nel recupero vedendo sfumare una vittoria meritata. Alla fine contro la forte capolista del girone B l’AIK F04 le lariane si sono dovute accontentare del pareggio per 1-1 grazie alla rete di Alice Manzini. Questi gli altri risultati di ieri del girone B: TSF Academy-Real Meda 3-0, AIK-Natioal 5-0. Oggi 3° turno alle ore 14.30 con le lariane che sfideranno il TSF Academy quindi il 12 ultima partita del girone contro il Real Meda alle ore 14. Il 13 tutte le finali.

Classifica girone B

AIK F04 6; TSF Academy 4; AL National 3; Como 1: Real Meda 0.

