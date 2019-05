Como 2000 buone nuove dal settore giovanile femminile.

Como 2000 nella selezione lombarda le u15 Sofia Annoni, Federica Galli e Francesca Colonna

Continuano ad arrivare buone notizie dal settore giovanile femminile del Como 2000. Protagoniste ancora una volta le Giovanissime azzurre che dopo essersi classificate al terzo posto nel campionato regionale hanno recentemente vinto anche i prestigiosi tornei di categoria a Vinovo e Cologno. Ora per impreziosire ulteriormente questa bella annata sportiva sono anche arrivate in sede le convocazioni di tre talentuose azzurrine Under15 quali Sofia Annoni, Federica Galli e Francesca Colonna con la selezione della Lombardia che sarà impegnata sabato 1 e domenica 2 giugno al prestigioso Torneo delle Regioni in programma a Grumolo delle Abbadesse in provincia di Vicenza, Un’altra bella notizia che conferma la bontà del settore giovanile del club comasco.

