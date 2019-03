Como 2000 dopo 21° turno Juniores femminile.

Como 2000 bel successo casalingo per 3-0

La Como 2000 mantiene il terzo posto nel girone Juniores grazie al bel successo casalingo ottenuto sabato nel 20° turno stagionale. La squadra lariana tra le mura amiche ha battuto il Feralpisalò con un secco 3-0 e ora tornerà in campo sabato prossimo nel big match ospite del Real Meda secondo in classifica con cui all’andata pareggiò per 1-1.

Risultati del 20° turno Juniores

Como-Feralpisalò 3-0, Città di Opera-Basiglio Milanotre 1-0, Fiammamonza-Speranza Agrate 4-1, Riozzese-3 Team 2-1, Mario Bettinzoli-Pro Sesto 6-4, Azalee-Real Meda 1-4.

Classifica

Azalee 54; Real Meda 51; Como 47; Riozzese 44; Pro Sesto 29; Fiammamonza 27; Feralpisalò, Speranza Agrate 22; Mario Bettinzoli, 3 Team 18; Città di Opera 7; Milanotre Basiglio 1.

Programma del 21° turno penultimo Juniores

Sabato 30 marzo ore 18 Real Meda-Como, Basiglio-Azalee, Speranza Agrate-Mario Bettinzoli, Feralpisalò-Fiamammonza, Riozzese-Pro Sesto; domenica 31 3 Team-Città di Opera.

