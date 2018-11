Como 2000 dopo il 5° turno C femminile.

Como 2000 domenica scontro diretto a Padova

Rialza la testa e torna alla vittoria il Como 2000 nel campionato di serie C femminile. Dopo la sconfitta di misura subita a Trento le lariane di coach Giuseppe Gerosa volevo vincere e così hanno fatto ieri sul campo amico del Lambrone imponendosi contro il Venezia femminile nel 5° turno del girone B. Una vittoria pesante che rilancia le ambizioni del team lariano che ha offerto anche una prova corale convincente. Dopo il primo tempo terminato a reti bianche, il Como si è ripresentato in campo con più determinazione e voglia di vincere. Dopo aver sfiorato la rete con Catelli e Brazzarola finalmente le azzurre sono passate in vantaggio al 12′ della ripresa

grazie a Badiali. Un vantaggio meritato che le lariane sono riuscite a difendere fino alla fine resistendo agli assalti del Venezia. Como che tornerà in campo domenica prossima nello scontro diretto a Padova.

Il tabellino FCF COMO 2000 –FC VENEZIA 1-0

Marcatrici: 12′ s.t. Badiali

FCF COMO 2000: Pini, Maschio, Fenaroli, Franchetto, Viganò, Sessa, Cascarano, Badiali, Catelli, Ambrosetti, Brazzarola. A disposizione: Presutti, Volpi, Scarpelli, Meraviglia, Magatti, Morosi, Roventi, Ostini, Mammoliti. All. Gerosa

FC VENEZIA: Pinel, Sabbadin, Malvestio, Bortolato, Zuanti, Centasso, Zandomenichi, Torquato, Bellemo, Dal Ben, Ruggiero.

Risultati del 5° turno girone B

Como-Venezia 1-0, Brixen-Padova 3-0, Trento-Riozzese 1-3, Unterland Damen-Atletico Oristano 9-0, Vicenza-Vittorio Veneto 0-3, Osio femminile-Fiammamonza 2-1.

Classifica girone B

Riozzese 15; Vittorio Veneto 12; Osio 10; Trento 9; Brixen 8; Unterland Damen 7; Como, Padova 6; Venezia, Fiammamonza 4; Vicenza, Oristano 1.

Prossimo turno 6° andata girone B

Domenica 25 novembre ore 14.30: Oristano-Trento, FiammaMonza-Vicenza, Padova-Como, Vittorio Veneto, Unterland, Riozzese-Brixen, Venezia-Osio.

