Como calcio news dal settore giovanile.

Como calcio Giovanissimi perdono in Piemonte

Fine settimana agrodolce per il settore giovanile del Como Calcio. Seconda partita e secondo vittoria degli Allievi Under17 corsari ad Alessandria per 3-1. Alessandria fatale invece per i Giovanissimi battuti 2-0. E sabato parte anche il campionato Berretti con Como-Gozzano. al Lambrone di Erba (ore 15).

ALLIEVI UNDER 17

ALESSANDRIA-COMO 1-3

Marcatori: Oberti al 14’pt, Longo al 2’st, Greco al 15’st, Gatti al 21’st.

COMO: Barbieri, Borrello (Mollica dal 34’st), Cosentino, Gatti, Liserani, Ronco, Greco (Pozzoli dal 25’st), Tucci (Moretti dal 34’st), Longo (Polese dal 34’st), Righetto, Bergna (Zanetti dal 14’st). All.: Cicconi

Risultati del 2° turno

Alessandria-Como 1-3, Giana Erminio-Aurora Pro Patria 2-0, Novara-Lecco 5-0,

Olbia-Monza 0-2, Pro Vercelli-Pergolettese 3-0, Renate-Gozzano 1-0.

Classifica

Novara, Monza, Como, Renate 6; Pro Vercelli, Alessandria,

Giana Erminio 3; Olbia, Gozzano, Aurora Pro Patria, Lecco, Pergolettese 0.

Programma del 3° turno andata

Domenica 22 settembre: Lecco – Pro Vercelli, Como – Renate, Gozzano – Aurora Pro Patria,Monza – Novara, Olbia – Giana Erminio, Pergolettese – Alessandria.

–

GIOVANISSIMI UNDER 15 Ko ad Alessandria

ALESSANDRIA-COMO 2-0

Marcatori: Martorana al 2’st, Zucco al 26’st.

COMO: Piombino, Cofrancesco (Lanzarotti dal 12’st), Alberio, Vigano, Brescia, Marmo, Anghel (Scazzosi 15’st), Verga, Di Nuccio, La Monica (Ajouli dal 12’st), Boccardo (Colombo dal 26’st). All.: Corti.

