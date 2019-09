Como Calcio risultati dal settore giovanile.

Como calcio pareggio per gli Under14 e ko per gli Under13

Mentre la prima squadra è pronta a scendere in campo oggi per il turno infrasettimanale, nel fine settimana hanno giocato altre tre formazioni del settore giovanile del Como Calcio. Bene la Berretti vittoriosa all’esordio, pareggio per gli Under14 e ko per gli U13.

Berretti: debutto con vittoria

Meglio di così non poteva iniziare la nuova stagione della squadra Berretti del Como che al Lambrone di Erba ha piegato il Gozzano per 2-1 con reti di Corbetta e Vocale nel finale.

Il tabellino di Como-Gozzano 2-1

Marcatori: Corbetta al 20’pt; Olivato al 15’st, Vocale al 43’st.

COMO: Giudici, Soldi, Barattini (Briccola 29’st), Carpanetti, Riva, Sala, Toniolo (Gazzetta 44’st), Culotta, Vocale, Corbetta (Vincenzi 18’st), Mariani (Simbaldi 18’st). All. Boscolo.

Giovanissimi Under 14 pareggio a reti bianche

Pareggio a reti bianche in trasferta per gli under14 azzurri sul campo del Feralpisalò.

Il tabellino di Feralpisalò-Como 0-0

COMO: Citterio, Mantovani (Chinaglia 29’st), Bignamo, Ortelli, Bobo, Airaghi, Rispoli (Scarano 32’st), Arrighi, Mattiussi (Frezzato 1’st), Mazzaglia, Galafassi (Sassudelli 19’st). All. Volontè.

Giovanissimi Under13 stoppati a Cremona

Niente da fare nel fine settimana per i baby Under13 azzurri stoppati per 3-2 sul campo della Cremonese dopo una gara molto combattuta. Non sono bastate le reti di Micheri, Mazzara. per evitare la sconfitta.

Il tabellino di Cremonese-Como 3-2

Marcatori Como: Micheri, Mazzara.

COMO: Martino, Brambilla, Belladonna, Papotti, Comi, Tursi, Mosca, Fusco, Mazzara, Tammaro, Giuffrida; Negri, Castelli, Sordelli, Amato, Micheri.

