Como Calcio risultati dal settore giovanile azzurro.

Como Calcio colpo esterno nel derby per gli U14, U13 ko

Fine settimana in campo anche per il settore giovanile del Como Calcio. Fermi per un turno di riposo gli Under17 e gli Under15 che torneranno in campo nel prossimo weekend, spazio a Berretti, Under14 e Under13.

BERRETTI: che scivolone contro il Novara

Brutta sconfitta interna per la Berretti azzurra che al Lambrone di Erba ha rimediato una “manita” dal Novara di Jack Gattuso. Per gli azzurrini di mr Cristian Boscolo un primo passo falso inaspettato e pesante.

Il tabellino di COMO-NOVARA 1-5

Marcatori: Zunno al 20′, Beretta al 23′, Zunno su rigore al 45′ pt; Lanzani al 4′, Zunno al 18′, Brucoli al 49’st.

COMO: Scheggia, Vincenzi, Riva, Carpanetti, Briccola (Mariani dal 1’st), Sala (Lanzani dal 1’st), Toiniolo, Culotta, Vocale (Castegnaro dal 43’st), Corbetta (Simbaldi dal 20’st), Coppola (Gazzetta dal 35’st). All. Boscolo.

GIOVANISSIMI Under 14: che colpo corsaro a Lecco

Bel successo esterno invece per gli U14 corsari a Lecco grazie alla rete di Bobbo nel primo tempo e nel finale a quella decisiva siglata da Bernardi.

Il tabellino do LECCO-COMO 1-2

Marcatori: Bobbo al 27’pt, Montoncelli al 30’st, Bernardi al 34’st.

GIOVANISSIMI Under 13: Inter troppo forte

Niente da fare per i baby Under13 azzurrini che sul campo dell’Inter sono stati travolti per 6-2 nonostante la doppietta di Mazzara.

Il tabellino di INTER-COMO 6-2

Marcatori Como: 1t: Mazzara 0-1. 2t: 3-0. 3t: 3-1 Mazzara.

