Per la prima del campionato di Serie D, il Como calcio incontra l’Ambrosiana.

Como calcio: le formazioni

Dopo l’esito negativo del Tar del Lazio relativo al ricorso del Como 1907 per il mancato accesso in Serie C, questo pomeriggio, domenica 16 settembre, la squadra lariana scende in campo per la prima di campionato. In trasferta affronta l’Ambrosiana, formazione di Sant’Ambrogio in Valpolicella.

In campo per il Como 1907: Laurencon, Toninelli, Anelli, Buono, Gentile, Cicconi, Celeghin, Fusi, Camarlichi, Ferrari, Borghese. A disposizione: Guagetti, Di Jenno, Bovolon, Di Maio, Balconi, Gobbi, Loreto, Montagnoli, Valsecchi. Allenatore: Marco Bianchini.

In campo per l’Ambrosiana: Squaranti, Filippini, Dall’Agnola, Rivic, Contri, Acri, Manconi, Lonardi, Tonani, Borgogna, Testi. A disposizione: Zanchetta, Rossi, Turrini, Concato, Aloisi, Valente, Buxton, Righetti, Andreoli. Allenatore: Tommaso Chiecchi.

Primo tempo 2 a 0 per il Como 1907

Il primo tempo inizia in modo deciso. Il risultato però si smuove quando al 26′ del primo tempo l’arbitro concede un rigore al Como per il fallo di Dall’Agnola su Cicconi. Gentile calcia rasoterra ed è 1 a 0 per i lariani. La partita si movimenta e al 38′ l’Ambrosiana prende una traversa. Pochi minuti dopo, al 41′ Cicconi colpisce e va a rete. E’ 2 a 0 per il club comasco.

3 a 0 nel secondo tempo

A metà del secondo tempo i lariani allungano la distanza e metteno al sicuro il risultato. Al 21′ Camarlighi segna il gol del 3 a 0 sull’Ambrosiana. Dopo 4 minuti di recupero, la partita contro l’Ambrosiana del Como 1907 di chiude 3 a 0 per i lariani.

