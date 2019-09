Como Calcio: un altro colpo di mercato.

In arrivo il difensore ex Lazio

Sulla scia delle prime due vittorie nel campionato di C e del primato nel girone A, il Como Calcio si è regalato un altro colpo di mercato. La società azzurra infatti ha ingaggiato il difensore Luca Crescenzi che ha firmato un contratto biennale. Crescenzi classe 1992, cresciuto nelle giovanili della Lazio ha in carriera molte presenze in serie C con Pisa, Reggina, Vicenza, Pro Vercelli, Arezzo, Viareggio e Nocerina ma anche esperienze in serie B . E’ lui l’ultimo tassello del roster azzurro come ammette il ds Carlalberto Ludi: “E’ stata una trattativa lunga ma culminata con soddisfazione reciproca. Al Como serviva un giocatore son il suo carisma e la sua fisicità. Per esperienza, conoscenza della categoria e ambizione è il tassello giusto per completare il reparto”.

Le parole del neo lariano Crescenzi

“E’ veramente un piacere essere qui. Como è una bella piazza con grande storia e tradizione. Arrivare qui mi dà sensazioni molto positive. La Serie C è un campionato molto equilibrato, dove può succedere di tutto e dove tutti possono giocarsi le proprie possibilità. Quindi dovremo lavorare duro per ottenere il miglior risultato possibile”.

Biglietti per Como-Monza

Sono già in vendita i biglietti per la sfida domenicale al Sinigaglia Como-Monza, alle ore 17.30. La società azzurra ha una promozione in corso per i biglietti di Como-Monza che fino a oggi alle ore 19 avranno i prezzi saranno ribassati: tribuna d’onore 65 euro, tribuna centrale 32 euro (ridotto 29), tribuna laterale 22 euro (ridotto 20), curva 12 euro (ridotto 11). I prezzi alla sede di viale Sinigaglia, nei circuiti Vivaticket e online da domani mercoledì 4 settembre saranno invece i seguenti: tribuna d’onore 65 euro, tribuna centrale 35 euro (ridotto solo online 31,50 euro), tribuna laterale 25 euro (ridotto solo online 22,50 euro), curva 14 euro (ridotto 12,50 euro).

