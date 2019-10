Como calcio dopo il 7° turno girone A di serie C.

Como calcio in vetta l’Alessandria supera momentaneamente il Monza

Dopo il 7° turno di serie C il Como calcio torna dalla Sardegna con un punto frutto del pareggio con l’Olbia. I lariani salgono così a quota 9 punti in classifica ora comandata dall’Alessandria in attesa del posticipo di stasera Juventus U23 -Monza. Il team di mr Marco Banchini tornerà in campo nell’anticipo di sabato 5 ottobre al Sinigaglia contro il fanalino di coda Giana Erminio.

Risultati del 7° turno girone A

Domenica 29 settembre Olbia-Como 1-1, Pianese-Gozzano 1-1, Pro Vercelli-Pergolettese 0-0, Arezzo-Pro Patria 3-1, Giana Erminio-Pontedera 1-3, Lecco-Alessandria 0-2, Renate-Carrarese 0-0, Siena-Pistoiese 2-2. Oggi Juventus U23-Monza

Classifica girone A

Alessandria 17; Monza 15; Renate, Novara 14; Carrarese, Pontedera 12; Siena 10; Albinoleffe, Pro Patria, Como 8; Pro Vercelli, Pianese, Arezzo 8; Olbia, Gozzano, Pistoiese 7; Juventus U23, Lecco 6; Pergolettese 4, Giana Erminio 2.

Cartellone del 8° turno girone A

Sabato 5 ottobre ore 20.45 Como-Giana Erminio; domenica 6 ottobre Albinoleffe-Siena, Gozzano-Carrarese, Pistoiese-Olbia, Pro Patria-Lecco, Alessandria-Pontedera, Arezzo-Monza, Novara-Pro Vercelli, Pergolettese-Renate.

