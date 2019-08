Como Calcio al via il settore giovanile lariano.

Como Calcio dal 28 agosto scatteranno anche Under13 e Under14

E’ iniziata ufficialmente anche la stagione agonistica del settore giovanile del Como Calcio. Ieri mattina infatti si sono radunate al Lambrone di Erba le prime tre squadre che hanno iniziato la loro preparazione. Si tratta della Berretti, questa’anno allenata da Cristian Boscolo reduce da alcune stagioni in Svizzera, del team Under 17 nazionale, allenato da Massimo Cicconi e della formazione Under 15 nazionali, allenata da Gianmario Corti. Queste due ultime squadre inizieranno il campionato l’8 di settembre, mentre è ancora da definire l’inizio del campionato della Berretti.

I giovani lariani hanno iniziato a fare lavoro fisico e tecnico sotto la supervisione del responsabile del settore giovanile, Giancarlo Centi che ha così commentato: “Abbiamo davanti a noi un grosso lavoro da fare – ha spiegato Centi – dobbiamo ripartire dalle fondamenta per creare un settore giovanile solido e che possa tornare dove merita di stare il Como. Come prima cosa bisognerà valutare i ragazzi e capire i loro punti di forza e quelli sui quali lavorare – ha continuato Centi – come sempre poi sarà la formazione caratteriale a fare la differenza, in modo da costruire uomini dentro e soprattutto fuori dal campo”. Mercoledì 28 agosto inizieranno la preparazione le altre due squadre cdel settore giovanile azzurro: il team Under 14 e la formazione Under 13 che prenderanno parte al campionato regionale.