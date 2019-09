Como calcio dopo il 6° turno d’andata di serie C.

Como calcio colpo grosso del Siena che sbanca Monza

Il 6° turno d’andata del girone A di serie C ha già regalato risultati importanti a partire dal pareggio a reti bianche imposto dall’Arezzo ieri al Como Calcio. I lariani sono al secondo pareggio consecutivo ma mancano la vittoria da quattro turni. Da segnalare il colpo del Lecco contro la Pergolettese ma soprattutto quello del Siena che ha sbancato il campo della capolista ancora imbattuta Monza. Il Como tornerà in campo domenica 29 alle 15 in Sardegna contro l’Olbia.

Risultati del 6° turno infrasettimanale

Mercoledì 25 settembre Como-Arezzo 0-0, Gozzano-Novara 1-2, Pistoiese-Renate 0-0, Pro Patria-Pianese 2-0, Albino-Juventus U23 1-1, Monza-Siena 0-2, Pergolettese-Lecco 1-2, Pontedera-Pro Vercelli 1-1; giovedì 26 Carrarese-Olbia , Alessandria-Giana Erminio.

Classifica girone A

Monza 15; Renate 13; Alessandria, Novara 11; Pontedera, Albinoleffe, Siena, Pro Patria 9; Carrarese, Como 8; Pro Vercelli, Pianese 7; Olbia, Gozzano, Pistoiese, Juventus U23, Lecco 6; Arezzo 5; Pergolettese 3, Giana Erminio 2.

Cartellone del 7° turno girone A

Domenica 29 settembre ore 15 Olbia-Como, Pianese-Gozzano, Pro Vercelli-Pergolettese, Arezzo-Pro Patria, Giana Erminio-Pontedera, Juventus U23-Monza, Lecco-Alessandria, Renate-Carrarese, Siena-Pistoiese.

