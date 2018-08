Como Calcio domani i calendari di serie D.

Como Calcio intanto la società ha aperto la campagna abbonamenti

Sono ore intense in casa del Como Calcio che aspetta ancora di conoscere il suo destino. Mentre domani, giovedì 23 agosto, il Comitato Regionale Lombardia ha comunicato che pubblicherà i calendari relativi al campionato di serie D che scatterà domenica 2 settembre. Il Tar del Lazio ha deciso che l’udienza relativa al ricorso del Como è stata fissata per il giorno 13 settembre. Con l’inizio del campionato di D fissato per il 2 settembre gioco forza il Como potrebbe scendere in campo solo a metà del mese perché come detto conoscerà il suo destino solo il 13 settembre. Con la D già iniziata il Como dovrebbe così recuperare almeno due giornate mentre se venisse accolto il suo ricorso e ripescato in serie C partirebbe regolarmente visto che il via del campionato è stato posticipato al 15 settembre. Nel frattempo la squadra azzurra gli ordini di mister Marco Banchini continua la sua preparazione dopo le due amichevoli giocate e perse a Sesto e Vigevano.

Al via la campagna abbonamenti

Intanto la società lariana pur non conoscendo ancora in quale campionato giocherà, ha aperto la campagna abbonamenti per la stagione sportiva 2018/19. Questi i prezzi di abbonamenti e biglietti.

Tessere annuali

Tribuna d’onore 350 euro

Tribuna centrale 170 euro (130 euro ridotti)

Curva Como 90 euro (70 euro ridotti)

Biglietti singoli

Tribuna d’onore 25 euro

Tribuna centrale 15 euro ( 9 euro ridotti)

Curva Como 9 euro (6 euro ridotti)

Ridotti: Over 65, Under16, Donne e vecchi abbonati

Per ulteriori informazioni www. Como1907.net

