Como Nuoto campionati italiani Master di pallanuoto.

Como Nuoto in Sicilia buon risultato del team di viale Geno

Si sono svolti a Palermo dal 19 al 22 luglio i campionati italiani Master 2017/18 che hanno visto anche la squadra Over40 della Como Nuoto partecipare al torneo di pallanuoto. Inserita nel girone B la squadra lariana ha perso i primi due incontri venerdì 20 contro Camogli per 4-1 e contro Brescia (che poi ha vinto il titolo) per 16-2. Sabato 21 riscatto biancoblù con il successo contro Firenze per 11-7 seguito dal pareggio agrodolce contro Milano per 6-6 che ha sancito il quarto posto nel girone. La Como Nuoto così domenica 22 ha giocato la finalina per il 7°-8° posto contro Salermo perdendo di misura per 11-10 e chiudendo così all’ottavo posto finale.

Questi tutti risultati Over40

Girone eliminatorio

Brescia-Camogli 11-6

Milano-Firenze 9-4

Camogli-Como 4-1

Firenze-Brescia 0-20

Mialno-Camogli 5-11

Como-Brescia 2-26

Como-Firenze 11-7

Brescia-Milano 13-4

Firenze-Camogli 4-19

Milano-Como 6-6

Finali

Finale 9°-10° posto Golfo Paardiso-Firenze 12-4

Finale 7°-8° posto Salerno-Como 11-10

Finale 5°-6° Milano-San Donato 9-8

Finale 3°-4° posto Palermo-Sporting Roma 7-3

Finale 1°-2° posto Brescia-Camogli 8-6

