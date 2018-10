CS Alba Volley 1° turno Prima Divisione femminile.

CS Alba Volley arancioni espugnano Cagno per 3-0

Meglio di così non poteva iniziare la stagione agonistica nel campionato di Prima Divisione femminile per il CS Alba Volley. La formazione arancione infatti ha bagnato il debutto da matricola nel nuovo campionato con un colpo corsaro andando a sbancare il campo dell’Intercomunale Cagno per 3-0. Un successo meritato e arrivato grazie ad un’ottima prova corale. Dopo un avvio equilibrato sul 9-9 le ragazze di Albese hanno trovato il ritmo giusto e preso in mano la gara imponendosi nel primo set per 25-20. Parità minima anche nel secondo set fino al 3-3 poi le arancioni scappano via e vincono per 25-13. Più equilibrata la terza e ultima partita con le locali che tengono testa impattando sul 22-22 ma il rush finale è delle ospiti che si impongono per 23-25. La CS Alba tornerà in campo per il 2° turno mercoledì 24 ottobre nella palestra Pedretti di casa dove ospiterà la Lariointelvi.

Il tabellino di Pol. Intercomunale – Cs Alba Volley 0-3

Parziali 20-25, 13-25, 23-25

