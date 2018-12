Dopo quattro anni torna il derby Arcellasco-Pontelambrese.

Domani il derby Arcellasco-Pontelambrese

Il 12 aprile 2015, a Ponte Lambro, l’Arcellasco si era aggiudicato il derby di Promozione con un pesante 4-1. Quattro stagioni più tardi, le strade di Arcellasco e Pontelambrese tornano a incrociarsi in Eccellenza: domani, domenica 9 dicembre, le due società più prestigiose del territorio si affrontano al “Lambrone”, la tana dei biancorossi, per una partita che vale molto di più dei tre punti in palio.

