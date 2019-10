Una giornata interamente dedicata ai giovani: per la prossima partita casalinga dell’Acqua S.Bernardo Cantù, in campo al “PalaDesio” alle ore 18:30 di domenica 20

ottobre contro la Dolomiti Energia Trentino, il club biancoblù ha deciso di invitare tutte le società giovanili del territorio.

Domenica al Paladesio va in scena il Basket Day

Un’iniziativa nata non solo per riempire il palazzetto di Desio e per creare un clima di festa sugli spalti ma, soprattutto, per concedere, alla fine della partita, a tutte le società amiche di poter calcare il parquet di un campo di Serie A. Per l’occasione, inoltre, i piccoli cestisti avranno la possibilità di scattare una foto di gruppo insieme a Giovanni Petrucci, presidente della FIP, che, oltre a presenziare alla partita, dedicherà qualche istante ai giovanissimi.

Un “Basket Day”, che vedrà coinvolte attivamente le formazioni giovanili di PGC e Minibasket, le quali, nel corso dell’intervallo lungo di Cantù-Trento, entreranno in

campo per sfilare davanti al pubblico canturino, al fine di presentarsi e dare ufficialmente inizio alla stagione sportiva 2019-2020. “Sarò presente con piacere domenica al PalaDesio – ha commentato il presidente della Federazione Italiana Pallacanestro, Giovanni Petrucci – perché Cantù è da sempre un esempio nel basket, per storia e prestigio. Sarà una giornata interamente dedicata alle squadre giovanili, un tema sul quale Cantù si è sempre espressa ad alti livelli, oltre a essere tra le primissime a investire sui giovani. Per noi, ovviamente anche in ottica Nazionale, tutto questo è davvero importante. Sarà l’occasione, inoltre, per conoscere da vicino anche tutta la nuova dirigenza canturina e di questo ne sono felice perché Cantù ha intrapreso un nuovo corso, con nuove idee e progetti”.

Per info e promozioni dedicate alle società sportive è possibile contattare Pallacanestro Cantù alla seguente mail: info@pallacanestrocantu.com.