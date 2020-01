Domenica la Briantea 84 in vasca a Saronno

La BLM Briantea84 riparte da Saronno. Domenica 26 gennaio il gruppo guidato dal tecnico e responsabile di settore Silvia Longoni è atteso in vasca per l’undicesimo Meeting di nuoto Fisdir – Federazione italiana sport paralimpici degli intellettivo relazionali – “Città di Saronno”, valido come terza prova del circuito Nord Cup 2020 e destinato ad atleti Dir-P (Promozionali) e Dir-A (Agonisti).

Ai blocchi di partenza ci saranno 12 portacolori della BLM tra i 267 atleti iscritti alle gare in rappresentanza di 22 società sportive: Viviana Cavagna e Rebecca Colombo (Promozionali), Clelia Brioschi, Mattia Cazzola, Giorgia Conti, Sabrina De Dominicis, Davide Maniscalco, Emanuele Meloni, Francesca Orsi, Davide Resnati, Simone Rossetti e Gianluca Zoia (Agonisti).

“Ritorniamo in vasca dopo la pausa natalizia – ha commentato Longoni -, il gruppo è affiatato e spero si possa vedere il frutto del nostro lavoro. Alcuni atleti sperimenteranno nuove gare come la staffetta mista mista (due ragazzi e due ragazze, ndr), sarà sicuramente una grande opportunità di crescita. In generale mi aspetto dei risultati in linea con gli standard stagionali”.

LE GARE – (Dalle ore 14 alle ore 18: piscina comunale di via Miola 5, Saronno)

Promozionali:

Viviana Cavagna: 25 stile libero – 25 dorso

Rebecca Colombo: 25 stile libero – 50 stile libero

Agonisti:

Clelia Brioschi: 50 stile libero – 100 farfalla

Mattia Cazzola: 50 dorso – 50 stile libero

Giorgia Conti: 50 rana – 100 rana

Sabrina De Dominicis: 50 rana – 100 rana

Davide Maniscalco: 50 stile libero – 100 farfalla

Emanuele Meloni: 50 rana – 100 rana

Francesca Orsi: 50 stile libero – 100 dorso

Davide Resnati: 50 farfalla – 100 stile libero

Simone Rossetti: 50 stile libero – 100 stile libero

Gianluca Zoia: 50 stile libero – 100 stile libero

4×50 mista: Maniscalco-De Dominicis-Conti-Zoia

4×50 mista mista: Orsi-Meloni-Brioschi-Resnati