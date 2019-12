Uniweb Communications, in occasione dei 20 anni di attività, ha scelto di festeggiare in modo particolare il Natale insieme ai ragazzi del Progetto Giovani Cantù. Uniweb sostiene, infatti, fin dalla sua fondazione, questo importantissimo progetto sportivo, fondamentale per la realtà non solo locale e punto di riferimento per tanti giovani.

Festa di Natale per il Progetto Giovani Cantù

Uniweb sostiene, infatti, fin dalla sua fondazione, questo importantissimo progetto sportivo, fondamentale per la realtà non solo locale e punto di riferimento per tanti giovani. Uniweb ringrazia il Progetto Giovani Cantù per la splendida giornata di Domenica 22 Dicembre trascorsa al palazzetto Parini di Cantù. Abbiamo vissuto una bella esperienza, che ci rallegra le vacanze di Natale. Fabio Ghioldi, Amministratore Delegato di Uniweb, da sempre convinto che imprenditoria e sociale debbano camminare sulla medesima strada, ha condiviso questa breve riflessione:

“L’evento vissuto al Parini è stato emozionante e posso rileggerlo sotto tre punti di vista, ma con un’unica parola “grazie”: nel ruolo di bambino/ragazzo, nel ruolo di genitore e nel ruolo di imprenditore. Nel ruolo di bambino/ragazzo ho rivissuto la voglia di sognare che i bambini e ragazzi hanno e che, alla loro età, deve poter spaziare in qualunque direzione. Voglio dire “grazie” ai genitori e agli educatori, che ci hanno permesso di sognare e ci hanno sempre sostenuto, perché la creazione della fiducia nelle proprie possibilità nasce nel momento in cui qualcuno crede in noi. Nel ruolo di genitore ho visto questi ragazzi che con la loro vitalità, serenità e voglia di vita ci spronano ad andare avanti. Ovviamente come genitore mi sento qualche responsabilità in più, perché dobbiamo insegnare loro anche le regole ed i sacrifici necessari a realizzare i propri sogni. Ricordiamoci, tuttavia, e non è sempre scontato, che i sogni sono i loro. Noi abbiamo la responsabilità di incoraggiarli e sostenerli, ma i ragazzi devono poter tracciare la propria strada. “Grazie”, quindi, ai nostri figli, perché loro sono il nostro futuro. Nel ruolo di imprenditore mi sento la responsabilità di rendere sostenibili i sogni di questi ragazzi o i sogni dei nostri figli, per cui mi impegno nel fare il massimo perché ciò avvenga. E rendere possibile la realizzazione e la gestione di un progetto di questa portata richiede tantissimo lavoro e tante risorse. Quest’anno, festeggiando i 20 anni di attività, abbiamo pensato di dare qualcosa in più rispetto al passato a questa associazione, che, davvero, non risparmia energie per sostenere i sogni dei nostri figli. Faccio un appello a tutti gli imprenditori, artigiani e professionisti, perché nelle loro possibilità aiutino il progetto Giovani Cantù nell’andare avanti e a crescere con loro. Concludo, pertanto, con l’ultimo “grazie” all’associazione Progetto Giovani Cantù, perché continui sempre in questa direzione”.