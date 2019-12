Cermenate esce vittoriosa nel match contro Colverde e sorpassa, seppur momentaneamente, Olimpia in testa alla classifica (per Cadorago match sospeso sull’1-1 contro San Carlo per impraticabilità del campo).

Chiude bene il 2019 il Cermenate

Nel primo set, dopo un avvio punto a punto (3-3, 6-6), è Cermenate a provare l’allungo (10-7, 12-8). Colverde rimette tutto in parità sul 12 e si porta avanti (14-18). Le virtussine non si scompongono ed impattano nuovamente sul 18-18. Nel finale la formazione guidata da coach Proverbio è concreta e, con poca ansia, chiude il parziale 25-20. Il secondo set è a senso unico per le padrone di casa: 3-1, 8-3, 14-6, 21-9 fino al definitivo 25-9. Nel terzo set è Colvede ad alzare la voce. Partono infatti bene le ospiti (1-3, 4-7, 5-10). Cermenate non demorde e rosicchia lo svantaggio fino ad impattare sul 13-13. Ma è nuovamente Colvede a ritrovare un buon break (15-19). Le virtussine ci riprovano (19-20), ma Colverde piazza il colpo di reni decisivo che le permette di vincere il parziale 22-25. Il quarto set è punto a punto fino al 6-6. Cermenate si porta in testa (10-8, 14-11, 16-11), ma le ospiti si riportano in scia (19-17). Cermenate non si fa agganciare e riallunga fino al 24-18. Ma le virtussine non riescono a chiudere subito concedendo qualche azione punto alle avversarie che però non riescono a rientrare, lasciano a Cermenate il parizlale(25-22) e l’incontro 3-1.

Termina così il 2019 per la formazione cermenatese che, forte di un ruolino di marcia ricco di vittorie ed una sola sconfitta al tiebreak, si prende la prima posizione in classifica, in attesa del replay del match di Olimpia Hazzard, sospeso sul punteggio di 1 set pari a causa dell’impraticabilità del campo (terreno di gioco scivoloso), che riprenderà (molto probabilmente) dal punteggio di 1-1, in data da definirsi. Per Cermenate la ripresa delle ostilità è prevista, dopo la sosta natalizia, per mercoledì 8 gennaio 2020 alle ore 21.15 a Como contro Como Volley.

Info match



10^ Giornata Seconda Divisione Femminile – Como

Virtus Cermenate – Pol. Colverde 3-1 (25-20, 25-9, 22-25, 25-22)

VIRTUS CERMENATE: Ruiu 6, Arnaboldi 3, Tosetti 3, Bollini 16, Castelli 22, Rinaldi, Favaro ne, Napolitano ne, Penitenti 10, Ravasio 9, Schembri (L1), Rumi (L2). Allenatore: Proverbio Giorgio