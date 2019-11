Il caslinese Gabriele Masciadri stella del rally: il 17enne si è aggiudicato la competizione nazionale Franciacorta Rally Show.

Il pilota Gabriele Masciadri campione nazionale al Franciacorta Rally Show

Il giovane, appassionato di due ruote, proviene dal mondo del kart ma può già vantare esperienza nel rally in circuito. Allenato da coach Marco Paccagnella, che lo segue in queste sue prime uscite nei rally, Gabriele ha già preso parte ad altre competizioni come il Vedovati Monza Show, nel novembre 2018, oltre a campionati in Croazia e in Slovenia. E quest’anno ha preso parte alla gara nazionale Franciacorta Rally Show lo scorso fine settimana, sabato 2 e domenica 3 novembre, alla 13esima edizione, che ha visto sfidarsi tanti piloti di alto livello da tutta Italia. Masciadri, che ha gareggiato con la Scuderia Abs Sport affiancato sulla Mini Cooper categoria 1600 Turbo del team Elite Motorsport dall’amico ed esperto navigatore Giovanni Frigerio, si è imposto nella classe RS (Racing Star) e si è reso protagonista di una prestazione costante e incisiva. Il pilota, infatti, non si è fatto intimorire dalle pessime condizioni meteo, disputando una gara in continua crescita e aggiudicandosi il titolo di classe Rs e vincendo nella categoria Under 18.

