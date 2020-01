È passata meno di una settimana da quando, a Flero, ha conquistato la maglia bianco – verde di campionessa regionale della Lombardia, ma Sonia Rossetti è pronta ad affrontare una nuova importante sfida.

La campionessa di ciclocross pronta alla sfida

L’atleta di Lavena Ponte Tresa tesserata per Bike Cadorago, domenica (partenza ore 12) gareggerà a Schio nel Campionato Italiano di Ciclocross riservato alle ragazze della categoria Junior.

Sonia affronterà la prova tricolore con la stessa grinta che le ha consentito di mettersi in luce nelle gare del Trofeo Lombardia Ciclocross – dove fino ad ora è seconda in classifica generale ed ha collezionato due quinti posti, un quarto, una “medaglia di bronzo” e una seconda piazza – e nella Coppa Piemonte, conclusa al sesto posto in generale.

