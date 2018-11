Domenica sera, palla a due alle ore 19, la Pallacanestro Cantù allenata da coach Evgeny Pashutin sarà di scena a Brindisi per disputare la quinta giornata del campionato di LBA.

La Pallacanestro Cantù domenica a Brindisi

L’avversaria di turno è la Happy Casa del grande ex Jeremy Chappell, capitano della formazione canturina nella stagione 2017-2018. Annata – quella precedente – in cui, proprio nel capoluogo pugliese, la Red October riuscì a qualificarsi per la Final Eight di Coppa Italia grazie ad un incredibile magia di Charles Thomas da circa nove metri. Un canestro, ad un secondo dal termine, che regalò a Cantù il pass per partecipare alla coppa nazionale dopo tre anni di assenza. Era il 14 gennaio del 2018 e in quella Cantù, Chappell, era uno dei perni della squadra. Inevitabile, perciò, che domenica il “PalaPentassuglia” di Brindisi possa rievocare nei cuori dei

tifosi canturini un’emozione particolare. Un’emozione che il successore di Chappell, capitan Ike Udanoh, spererà di provare battendo la Happy Casa. Una vittoria domenica non avrebbe forse la stessa sfumatura di quella dell’ultimo precedente in terra brindisina ma, con altri due punti in tasca, la Red October salirebbe a quota otto in classifica. L’obiettivo, dunque, è centrare il quarto successo consecutivo, continuando così a stupire in questo avvio di campionato.

Qui Brindisi

La formazione pugliese, allenata per la seconda stagione consecutiva da coach Frank Vitucci, si presenta al match con due vittorie e due sconfitte. Un bilancio, calendario alla mano, da considerare assolutamente positivo viste le sfide già disputate contro due grandi squadre come Olimpia Milano e Dinamo Sassari, dove Brindisi è caduta pur dimostrando di potersela giocare. Sia contro i campioni d’Italia in carica, infatti, che contro la squadra sarda, la Happy Casa ha lottato a lungo, riuscendo persino a chiudere avanti nel punteggio all’esordio al Forum di Milano al termine del primo tempo. Poi, dopo la sconfitta abbastanza preventivabile contro la corazzata del patron Giorgio Armani, due vittorie importanti contro Pesaro e Pistoia, rispettivamente in casa ed in trasferta. Due vittorie pesanti soprattutto in ottica salvezza. In mezzo la già citata sconfitta contro la Dinamo, arrivata alla terza giornata di campionato per soli sei punti di scarto. Al quinto turno di LBA, terza casalinga per Brindisi, la formazione di coach Vitucci ci arriva con il morale alto dopo aver espugnato il “PalaCarrara” di Pistoia, dove John Brown (20 punti in 26’) e

compagni hanno avuto la meglio sulla OriOra con un convincente +16 finale (74-90).

Qui Cantù

Se in casa Brindisi il morale è alto, in casa Red October lo è ancora di più dopo le tre vittorie consecutive contro Trento, Cremona e Reggio Emilia. Il gruppo, guidato con grande maestria dal saggio Pashutin, ha dimostrato carattere – ed allo stesso tempo di avere talento – nel reagire alla brutta sconfitta all’esordio contro Avellino, andando a vincere poi con pieno merito le successive tre partite, conquistate con uno scarto medio sulle avversarie che sfiora i dodici punti di vantaggio. Al match di Brindisi non parteciperà attivamente Salvatore Parrillo, out anche domenica scorsa contro la Grissin Bon. Il vice capitano della Red October seguirà i compagni in

Puglia e andrà ugualmente a referto, senza tuttavia poter scendere in campo a causa di una distorsione alla caviglia sinistra che lo terrà ai box per almeno un mese. Pertanto, coach Pashutin punterà ancora su Maurizio Tassone, chiamato a sostituire l’amico e compagno di squadra proprio nel match contro i reggiani. Match che la guardia torinese ha interpretato alla perfezione, calcando il parquet con aggressività e precisione (8 punti in 15’ con 2/3 dall’arco).

Il roster avversario

Roster intrigante quello della Happy Casa, assemblato con astuzia dal direttore sportivo Simone Giofrè, in passato nello staff della Pallacanestro Cantù per dieci anni, dal 1999 al 2009. Le chiavi della squadra sono state affidate in estate all’esperto Adrian Banks, 32enne guardia americana di rientro in Italia dopo due anni trascorsi in Israele. Nominato capitano dalla società pugliese, il classe 1986 di Memphis è indubbiamente il giocatore di riferimento della squadra, avendo già

giocato a Brindisi un anno e potendo contare su dei numeri di altissimo profilo: oltre 2000 i punti realizzati in Serie A, 126 le partite disputate, 16 punti di media nelle esperienze tra Varese, Avellino e, appunto, Brindisi. Attualmente, con 13 punti a partita, non è la principale bocca di fuoco della Happy Casa (terzo marcatore) ma è comunque questione di tempo. Da lui passa il destino della squadra di Vitucci. Al fianco di Banks, un’altra figura di grande esperienza e di grande carisma: Jeremy Chappell, uno specialista difensivo in grado di giocare in tre ruoli differenti, dal “due” al “quattro”. Un’ala con l’altezza di una guardia ma con il fisico di un’ala forte. Possente e difficile da spostare a rimbalzo, Chappell è il “tre” titolare della squadra ma che – in caso di necessità – può giocare qualche minuto anche da ala grande, permettendo al proprio allenatore di abbassare il quintetto per praticare un basket molto più veloce. Classe 1987, l’ex capitano di Cantù è il miglior difensore del campionato con 2.5 palloni recuperati di media, a cui aggiunge anche tanta sostanza in termini di punti (12.5) e rimbalzi (4.3). Se sugli esterni Brindisi può contare su due veterani come Banks e Chappell, nel ruolo di play titolare figura il rookie Wes Clark, 24 anni il prossimo 12 dicembre. Il nativo di Detroit, appena uscito dal college di Buffalo, è alla prima esperienza nei professionisti. Velocità e punti mani sono le caratteristiche migliori di Clark che, dopo quattro giornate di campionato, sta segnando quasi 17 punti di media in soli 25’ di utilizzo. Una macchina. Completano lo starting five i lunghi Tony Gaffney ed il centro John Brown, quest’ultimo “promosso” in Serie A dopo due ottime stagioni in A2 con le maglie di Virtus Roma prima e Treviso poi. Nonostante l’altezza ed il fisico siano più

quelli di un’ala, Brown riesce a compensare con atletismo e aggressività, riuscendo a fronteggiare molto bene i suoi pari ruolo, come dimostrato d’altronde nel match di esordio contro Milano. Un banco di prova difficilissimo che lo ha comunque visto protagonista con 19 punti, 8 rimbalzi e 30 di valutazione. Con 17 punti di media, Brown, è momentaneamente il top scorer brindisino, senza dimenticare però i rimbalzi: 6 a partita, di cui ben 2.5 offensivi. Chiude Gaffney, altro veterano della Happy Casa, che spegnerà 34 candeline tra due settimane. Dopo tanta Germania e Israele, l’ala grande sbarca per la prima volta in Italia con un curriculum

prestigioso: 4 anni consecutivi in EuroCup e tanta esperienza internazionale con le maglie di Bonn, Hapoel Gerusalemme e Alba Berlino. La scorsa stagione all’Hapoel Tel Aviv insieme a Banks, chiusa a 10 punti e 5.6 rimbalzi di media, Gaffney è principalmente un “quattro” ma che all’occorrenza può anche ricoprire il ruolo di centro. 4.8 punti, 6 rimbalzi e 3.8 assist, queste le sue medie dopo le prime quattro giornate di LBA.

Il roster avversario

Panchina quasi tutta italiana quella della Happy Casa, con Riccardo Moraschini nei panni del “sesto uomo”. Due stagioni fa a Trento, Moraschini è una guardia-ala intelligente e dotata di ottimi mezzi atletici. Dopo una carriera vissuta a fasi alterne tra Serie A e A2, il nativo di Cento quest’anno ha la grande chance di dimostrare tutto il proprio valore, con coach Vitucci intenzionato a riservargli tanto spazio, come dimostrano i 20’ di media in questo avvio di stagione. Minuti nei quali Moraschini fa registrare 10 punti, 2.5 rimbalzi e 1.8 assist di media, tirando con un buonissimo 41.7% dall’arco. Al pari di Moraschini c’è Erik Rush, altra guardia-ala

che dalla panchina può portare minuti di qualità. Nato nella Silicon Valley, negli States, ma in possesso della cittadinanza svedese, Rush torna nel massimo campionato italiano dopo quattro anni di assenza, trascorsi principalmente in A2 (salvo una breve parentesi in Francia).

L’esterno, che nel 2013 ha vestito la maglia della Nazionale svedese ad EuroBasket, in quel di Brindisi ha ritrovato tanti amici: da Banks, al duo Vitucci-Giofrè, tutti compagni di avventura a Varese, passando per coach Alberto Morea – primo assistente di Vitucci – che allenò Rush a Ferrara nella stagione 2015-2016 quando ricopriva il ruolo di capo allenatore della formazione di A2. In 15’ di utilizzo, l’ex varesino porta alla causa 7.5 punti di media. Chiudono le rotazioni Alessandro Zanelli, Niccolò Cazzolato e Jakub Wojciechowski, quest’ultimo a Capo d’Orlando lo scorso anno con coach Nicola Brienza. Zanelli, in luce nella passata stagione a Legnano con oltre 12 punti e 3.7 assist di media (che nei playoff sono diventati quasi 5 con ben 21 punti), è un playmaker molto bravo in marcatura che ama pressare l’avversario fin dai primi secondi dell’azione. Apprezzabile per grinta e carattere, Zanelli ha un lungo passato in A2 avendo difeso i colori di Recanati, Fulgor Omegna, Rieti e, appunto, Legnano. A lui coach Vitucci riserva 12’ di media, poco più del minutaggio riservato a Wojciechowski, in campo 10’ con 4.3 punti a partita.

Nato in Polonia ma di formazione italiana, il centro di 213 centimetri per 112 chili ex Orlandina ha vestito in passato anche la maglia di Cantù, nella stagione 2015-2016. Quanto a Cazzolato, tornato in Serie A dopo un biennio a Bergamo tra Serie B e A2, per adesso sono soltanto 2’ in campo in questa stagione.

I precedenti

New Basket Brindisi e Pallacanestro Cantù si sono affrontate 16 volte in passato, 8 per parte le vittorie. Le due squadre hanno costruito la maggior parte dei successi in casa, entrambe vincenti in sei occasioni su otto incontri casalinghi disputati. L’ultimo precedente nel capoluogo pugliese è della Red October, vittoriosa 88 a 86 grazie proprio a quell’incredibile tripla di Charles Thomas. Mentre l’ultima sfida risale al 9 maggio scorso, a Desio, quando i brianzoli vinsero 98 a 95 nell’ultima giornata della regular season, chiudendo settimi in classifica e accedendo così ai playoff.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU