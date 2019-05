Quando passione e testardaggine trasformano un periodo di insuccessi in una medaglia d’oro hanno il sorriso timido di Cecilia Cuoco, giovane atleta di ginnastica artistica, 12 anni, che domenica è salita sul gradino più alto del podio nella prima prova regionale del Campionato Individuale FGI Silver livello LC, ad Alzate Brianza.

La rinascita di una ginnasta in una nuova società

Una gioia grande per chi solo lo scorso settembre è entrata in punta di piedi in una nuova società, la Nuova Ginnastica 80 di Cesana Brianza. “Quando a settembre sono arrivata in questa società avevo un po’ perso la passione e non credevo più in me stessa – ha raccontato la giovane atleta – Pensavo di avere dei limiti ed ero bloccata”. E invece è arrivata prima su 64 atlete concorrenti.

