Ladri in banca questa notte a Inverigo.

Ladri in banca: sfondano la vetrina per colpire il bancomat

L’episodio è avvenuto alla banca San Paolo di via General Cantore a Inverigo. I malviventi hanno sfondato la vetrina per colpire il bancomat. Le Forze dell’ordine stanno indagando per ricostruire l’accaduto. Già lo scorso anno vi avevamo raccontato che la Lombardia era letteralmente sotto l’assedio dei ladri dei bancomat (QUI I DETTAGLI).

LE IMMAGINI DI QUANTO ACCADUTO A INVERIGO