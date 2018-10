Libertas Cantù impegnata in trasferta domenica.

Terza partita di campionato

Di rientro dalla trasferta in Puglia, per i canturini si aprono già le porte a un altro test insidioso. Domenica 28 ottobre alle ore 19 il Pool Libertas Cantù affronterà la neopromossa Tipiesse Cisano Bergamasco al palazzetto Pozzoni di Cisano Bergamasco (BG), che arriva a sua volta da una sconfitta per 3-1, anche per loro in trasferta in casa della BAM Acqua San Bernardo Cuneo, e quindi intenzionati a conquistare i primi punti in Serie A davanti al proprio pubblico.

Le parole del coach

Coach Luciano Cominetti presenta così la sfida: “Giocheremo la prossima partita in casa di Cisano Bergamasco, e la affronteremo sicuramente con molta attenzione perché dobbiamo riuscire a tornare con il bottino pieno. Loro sono una squadra impegnativa perché è sì salita dalla Serie B, ma non ha fatto molti cambiamenti. Sono giocatori esperti, e si conoscono bene. In un campionato in cui non conta tanto la forza quanto l’attenzione, noi dovremo stare altrettanto attenti: non ci aspetta una passeggiata perché Cisano è una squadra di tutto rispetto”.

Gli avversari

Coach Cristian Zanchi schiera la diagonale con Filippo Sbrolla in regia e Francesco Burbello opposto. I due schiacciatori sono l’italo-brasiliano Marcelo Costa e uno dei due ex di turno Roberto Ruggeri, con l’altro ex Claudio Gaggini pronto a subentrare per dare una mano. Al centro abbiamo Lorenzo Milesi e Gianluca Piccinini. Il libero è l’ex Vero Volley Monza Davide Brunetti.