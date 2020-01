Libertas Cantù in campo domenica 5 gennaio.

Si gioca a Reggio Emilia

L’inizio del 2020 del Pool Libertas Cantù coincide con la prima partita del girone di ritorno. Domenica 5 gennaio 2020 alle ore 18.00, infatti, i canturini affronteranno al PalaBigi la Conad Reggio Emilia. I padroni di casa non stanno passando un periodo positivo, anche a causa di numerosi infortuni che hanno colpito più giocatori della rosa, e nel turno di Santo Stefano hanno perso con un netto 3-0 al PalaEstra contro la Emma Villas Aubay Siena.

Le parole di coach Cominetti

Coach Luciano Cominetti presenta così la sfida: “Domenica affronteremo la Conad Reggio Emilia. Per noi è una partita importantissima, e la giocheremo fuori casa. Siamo al giro di boa del campionato, e dobbiamo assolutamente portare a casa più punti possibile, anche perché giochiamo contro uno dei nostri avversari diretti per la salvezza. Sarà d’obbligo per noi arrivare a questo obiettivo”.

Gli avversari

Esonerato coach Pasquale Bosco prima di Natale, il nuovo arrivato coach Giuseppe Lorizio, che ha guidato la BCC Castellana Grotte alla promozione dalla A2 alla Superlega tre anni fa, ha trovato una situazione complessa. Il palleggiatore è sempre l’ex Aversa Riccardo Pinelli. In posto 2 dovrebbe rientrare dall’infortunio il forte australiano Aidan Zingel, ex Verona, Trento e BCC Castellana Grotte; in caso contrario è pronto uno degli ex di giornata, Alberto Bellini, oltre ad Alessandro Magnani. In banda dovrebbe rientrare l’altro ex Andrea Ippolito in diagonale all’ex Bergamo e Ortona Ludovico Dolfo, oltre al già citato Bellini. Al centro troviamo Andrea Mattei e Tommaso Fabi, arrivato in corsa dalla HRK Motta di Livenza di A3. Il libero è Davide Morgese.