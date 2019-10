Domenica 27 settembre, a partire dalle 20.45, la Pallacanestro Cantù affronta un’altra big del campionato di Serie A di basket: Banco di Sardegna Sassari. Tutte le informazioni sull’acquisto dei biglietti in vista del match al PalaDesio.

Pallacanestro Cantù affronta Sassari

Già archiviata la vittoria contro Trento, sono in vendita i biglietti per il prossimo incontro casalingo con il Banco di Sardegna Sassari: la gara è valida

per la sesta giornata di Legabasket Serie A 2019-2020.

I biglietti sono acquistabili esclusivamente presso il Basket Point di via Dante 6 a Cantù, nei punti vendita autorizzati Vivaticket e online su www.vivaticket.it.

Di seguito i prezzi nei vari settori:

SECONDO ANELLO E CURVA

Intero € 18,00

Ridotto € 14,00*

GRADINATA PRIMO ANELLO

Intero € 23,00

Ridotto € 18,00

TRIBUNA PRIMO ANELLO

Intero € 32,00

Ridotto € 25,00

PARTERRE SILVER

Intero € 50,00

Ridotto € 38,00

PARTERRE GOLD

Intero € 70,00

Ridotto € 70,00

*Ridotti validi per under 16 e over 65

Di seguito i giorni e gli orari della biglietteria del Basket Point: lunedì solo pomeriggio dalle 15:30 alle ore 19:30; da martedì a sabato dalle 09:30 alle ore 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30. Domenica chiuso.

Il giorno della partita, invece, le casse del “PalaDesio” apriranno due ore prima dell’incontro (18:45).

PUNTI VENDITA AUTORIZZATI VIVATICKET

Bar Gallo – Via B. Oriani 45, Seregno (MB);

Bar Sottosopra – Corso Italia 24, Meda (MB);