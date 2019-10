La quinta giornata del campionato 2019-2020 vede scontrarsi le due formazioni al PalaBancoDesio; entrambe sono reduci da sconfitte, riportate la settimana precedente rispettivamente contro Venezia e Brescia.

Pallacanestro Cantù: il live della gara

Al via il match tra Acqua San Bernardo Cantù e Dolomiti Energia Trentino, formazione allenata dall’ex coach Nicola Brienza.

Primo quarto

Si comincia! Cantù schiera Young, Pecchia, Clark, Hayes e Wilson.

Dopo i primi cinque minuti di gioco, Cantù comanda 14 a 10. 9 punti di Pecchia, finora in grande spolvero.

3 minuti a dalla fine del primo quarto, punteggio sul 18-14. Per la San Bernardo solo tre falli, contro i cinque della Dolomiti Energia. Hayes esce, entra Simioni: buona prova del lungo americano sin qui.

Il pubblico si scalda per alcune decisioni del trio arbitrale.

22-21 a un minuto dalla fine del quarto. Rodriguez segna due liberi, e scrive 24 a 21.

Al fischio,lo score recita 26-23. Pecchia 9 punti, Wilson 5, Hayes 4. Miglior marcatore di Trento, Kelly con 7.

Secondo quarto

I canturini cominciano bene, 35 a 25 dopo i primi due minuti. Simioni è entrato alla grande, mettendo 7 punti da solo.

Al quinto minuto, del lungo italiano diventano 12. 38-30 il punteggio. Pancotto chiama time-out.

Trento si fa sotto fino a 38-34. Collins e Wilson riportano gli avversari sotto di 9, a trenta secondi dal’intervallo.

Il primo tempo si chiude 45-34. Buona prova dei due italiani Pecchia e Simioni, Young e Clark poco incisivi fin qui.

Terzo quarto

Coach Pancotto rimette in campo Clark, Young, Hayes, Pecchia e Wilson.

Subito parziale di 4-0 per i biancoblù. Young cerca di farsi sentire di più in questo periodo, mette un canestro e lotta a rimbalzo.

Wilsooon! Tripla, e con altri due punti di Pecchia, il vantaggio è adesso più 16 (54-38)! Sono passati tre minuti e mezzo dall’intervallo.

Tecnico per Trento, gli avversari sembrano nervosi.Cantù però non riesce ad approfittare della sanzione.

Cade una pioggia di punti sulla Dolomiti Energia: 61-47 per Cantù, che corre e si diverte. Poco meno di due minuti a fine quarto.

Si chiude il periodo, 61-49. L’Acqua San Bernardo è sempre più in fiducia, nonostante Clark e La Torre non abbiano ancora messo i primi punti. Il capitano però aggredisce gli avversari in difesa, senza risparmiarsi.

Quarto quarto

Colliiiiins!! Tre punti! Riprende come aveva iniziato la Pallacanestro Cantù.

66-51 dopo due minuti e mezzo. Trento non riesce a reagire.

Cantù molla un po’ in difesa, ma continua a segnare. 71-53 a metà tempo.

Wilson scatenato in questo quarto, ha alzato il livello negli ultimi minuti. Attacca il canestro e tira dall’arco, il suo score recita 13.

I biancoblù convinti di aver chiuso i conti, hanno perso d’intensità. Il vantaggio si è dimezzato: 71-63 a due minuti e mezzo dal termine.

Ci pensa Collins! Tre punti sulla sirena!

Un minuto, 74-67.