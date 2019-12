La Pallacanestro Cantù annuncia l’ingresso di dieci nuovi azionisti.

Pallacanestro Cantù arrivano dieci nuovi azionisti

Deliberato un significativo aumento di capitale della Cantù Next SpA, società che da agosto 2019 opera insieme al club biancoblù per la realizzazione di nuovi importanti progetti per il basket canturino. Ecco chi sono i dieci nuovi azionisti: Andrea Tagliabue (Tabu Spa), Lattonedil SpA, Anghelo Ruju Srl di Giorgio Rusconi e Beatrice Just, Frigerio Viaggi Srl, Carlo Faverio (Lariana Carrelli Srl), Bit Informatica Srl, ODS Scrl, Doppiozero39 Srl, Fastbreak Srl ed Emmemme Srl. “Contestualmente, – si legge nella nota – Cantù Next SpA ha deliberato l’entrata nella compagine azionaria di Pallacanestro Cantù SpA, con modalità che verranno comunicate al perfezionamento dell’iter societario. Nei prossimi giorni verranno svelate alcune importanti novità per il presente e il futuro delle due realtà”.