Si è svolta oggi, presso la sala stampa della palestra “Toto Caimi” di Vighizzolo, la conferenza stampa pre partita di OriOra Pistoia-Acqua S.Bernardo Cantù.

Conferenza stampa di coach Cesare Pancotto

A disposizione dei giornalisti coach Cesare Pancotto, capo allenatore biancoblù, che ha così presentato la sfida contro la compagine toscana:

“Parto dall’idea che chi vuole conquistare la salvezza deve cercarla e lottare su tutti i campi. Questo mi porta a un altro concetto a me caro, che mi piace ripetere, ovvero che le partite non si vincono né si perdono sulla carta dei pronostici o delle classifiche del momento, ma si vincono sputando sangue in mezzo al campo, mettendo motivazione e determinazione, una forte applicazione e una grande durezza mentale. Questo apre il concetto della partita di Pistoia, dove dobbiamo migliorare la quantità e qualità del tempo di gioco all’interno della gara, tendendo a fare i 40 minuti al massimo livello come nostra mission, su cui dobbiamo impostare la nostra partita. Di Pistoia mi piace parlare prima del fatto che è una realtà di Serie A consolidata e oculata, che gioca in un palazzetto che sprigiona entusiasmo, energia e passione, elementi che spingono sempre la formazione di casa a dare il meglio. A tal proposito, mi piacerebbe che la mia squadra assorbisse questa energia per giocare alla pari su un campo come quello di Pistoia che apprezzo e rispetto molto. Sul roster avversario dico che è una squadra bilanciata su tutti i reparti, capace di giocare bene sia dentro che fuori, dunque un buon equilibrio tra fisicità e atletismo. Dobbiamo alzare l’asticella prima di tutto in difesa per fare una difesa intensa e aggressiva sul perimetro, così come nell’area dei tre secondi. Per quanto riguarda l’attacco, invece, dovremo costruire e bilanciare sempre meglio, aumentando le percentuali al tiro da due e da tre punti.”

Acqua S.Bernardo Cantù e OriOra scenderanno in campo al “PalaCarrara” di Pistoia alle ore 19:00 di domenica 17 novembre. Diretta del match su Eurosport Player, radiocronaca su Radio Cantù 89.600 FM e su radiocantu.com. Ad arbitrare la partita saranno i signori Maurizio Biggi, Alessandro Martolini e Martino Galasso.