Dopo la sconfitta contro la Reyer Venezia (QUI I DETTAGLI), domenica 20 ottobre 2019 la Pallacanestro Cantù scende nuovamente in campo. L’avversario di turno sarà la Dolomiti Energia Trentino. Appuntamento alle 18.30 al “PalaDesio”.

Pallacanestro Cantù coach Pancotto: “Basta fare bene le cose semplici”

“Dobbiamo conquistarci la salvezza in ogni gara, abbiamo capito questo è un campionato difficile. Servono durezza mentale e fisica, dobbiamo salire di livello, serve cambiare ritmo durante la partita”.

Sulla crescita che deve avere questa squadra: “Dobbiamo imparare a reagire a tutti i tipi di spallate, servono concentrazione e continuità. Non tanto gli effetti speciali, basta far bene le cose semplici”.

Contro Trento gli obiettivi saranno due ha spiegato coach Pancotto: “Per quanto riguarda la difesa servirà abbassare la loro percentuale di tiro e i numeri di tiro, per l’attacco facciamo qualche passo indietro coi palleggi e tiriamo meglio” .

Il lavoro della settimana: “Abbiamo cercato di lavorare per superare le difficoltà. Abbiamo lavorato tanto per far crescere tutta la nostra forza. Questa è una squadra che deve metabolizzare il lavoro. La Torre e Clark hanno avuto qualche problema in settimana, ma oggi si sono allenati col gruppo”.

Su Brianza, coach di Trento: “È un tecnico in rampa di lancio. La scorsa stagione nel girone di ritorno ha fatto vedere cose buone”.

L’affetto del pubblico: “Non hanno mai fatto mancare la loro spinta. Cantù è una pizza unica e conosce bene il momento della squadra. Contro Trento dobbiamo essere più noi, durante il match, a ridistribuire quello che ci hanno trasmesso in settimana”.

LEGGI ANCHE >> I cestisti regalano un sorriso ai bambini malati di leucemia