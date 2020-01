La vendita dei biglietti per la partita Pallacanestro Cantù – Brindisi é aperta.

Pallacanestro Cantù contro Brindisi: aperta la vendita dei biglietti

I biglietti per il prossimo incontro casalingo con l’Happy Casa Brindisi sono in vendita. La gara, valida per la diciottesima giornata di Legabasket Serie A 2019-2020, è in programma al “PalaBancoDesio” alle ore 17:00 di domenica 12 gennaio. I biglietti si possono acquistare esclusivamente presso il “Basket Point” a Cantù, in via Dante 6, nei punti vendita autorizzati e online di Vivaticket. Domenica 12 gennaio, giorno della partita, la biglietteria del “PalaBancoDesio” in Largo Atleti Azzurri d’Italia aprirà come di consuetudine due ore prima del match, dunque alle ore 15:00.

SECONDO ANELLO

Intero: € 18,00

Ridotto: € 14,00*

CURVA

Intero: € 18,00

Ridotto: € 14,00

GRADINATA PRIMO ANELLO

Intero: € 23,00

Ridotto: € 18,00

TRIBUNA PRIMO ANELLO

Intero: € 32,00

Ridotto: € 25,00

PARTERRE SILVER

Intero: € 50,00

Ridotto: € 38,00

PARTERRE GOLD

Intero: € 70,00

* I biglietti ridotti sono validi per gli under 16 e over 65

Per maggiori informazioni clicca qui