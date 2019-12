Serviva solamente avere pazienza e Wes Clark avrebbe saputo come prendersi la scena, a modo suo, con prestazioni da urlo e con quell’agonismo che, sin dai tempi del college di Buffalo, lo ha sempre contraddistinto.

Pallacanestro Cantù nel segno di Wes Clark

Giocatore energico e carismatico, ma anche emotivo e passionale, Clark aveva già dimostrato di vivere di emozioni, come quando – con tanto di lacrime – si era disperato per l’esito amaro di Cantù-Virtus Roma, protagonista in negativo dopo aver fallito al fotofinish il tiro del possibile pareggio. Oppure, al contrario, dopo il derby vinto con Varese, quando a fine partita si era lanciato sotto la curva biancoblù per festeggiare insieme agli “Eagles”, scaricando tutta l’adrenalina del mondo e le tensioni che si portava dietro dalla doppia bruciante sconfitta interna con Virtus Roma e Fortitudo Bologna. Ma il virtuoso playmaker americano non si è mai scomposto, stringendo i denti, rimboccandosi le maniche e lavorando duramente in palestra: giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento. In campo, il talento nativo del Michigan è cresciuto a vista d’occhio, oltre che nei numeri: dai 9.4 punti di media delle prime dieci giornate di campionato ai 17.7 di media fatti registrare nelle ultime tre uscite ufficiali, quasi il doppio del fatturato. Una crescita davvero notevole, avvenuta anche nei rimbalzi, passati dai 3.9 ai 5.3 di media. Tuttavia, il dato più significativo nelle cifre è sicuramente quello inerente alla valutazione individuale, 18.7, due volte e mezza quella dei primi dieci turni di LBA (7.8).

Il miglior giocatore in campo

Contro la De’Longhi Treviso si è visto il miglior Clark della stagione, top scorer dell’incontro con ben 24 punti a referto (7/10 da due e 7/7 ai liberi) e autore dei canestri decisivi nel quarto e ultimo periodo di gioco. Senza se e senza ma, domenica scorsa Clark ha fatto registrare la sua miglior prestazione in maglia canturina. Lo è stata anche nei numeri: i 24 punti sono stati infatti season high per il giocatore statunitense, che ha saputo fare meglio anche dei 21 messi a segno contro Pistoia, che però, in quel caso, non bastarono a Cantù per espugnare il “PalaCarrara” alla nona giornata di campionato. Sempre contro Treviso è arrivata la miglior valutazione della stagione, 23, anche in questa situazione meglio ancora della trasferta toscana, dove Clark aveva chiuso con 19. Adesso il numero dieci della S.Bernardo-Cinelandia viaggia stabilmente sugli 11.5 punti di media, a cui aggiungono anche i 4.3 rimbalzi e i 3.6 assist a partita.

Proprio in questi minuti, lo stesso Clark ha vinto il sondaggio ufficiale sui canali social di Pallacanestro Cantù, ricevendo dai tifosi biancoblù più di 1200 preferenze tra Facebook e Instagram, venendo così eletto MVP di Cantù-Treviso con il 75% dei voti, contro il 25% andato ad Andrea Pecchia. La rinascita di Wes Clark è già iniziata, bastava solo avere pazienza: adesso inizia il bello.