Nella giornata odierna, Lega Società di Pallacanestro Serie A ha annunciato la programmazione televisiva della quarta e della quinta giornata di ritorno del campionato, in cui la S.Bernardo-Cinelandia Cantù affronterà rispettivamente Umana Reyer Venezia e Dolomiti Energia Trentino (domenica 9 febbraio alla “BLM Group Arena” di Trento, ore 17:30 diretta su Eurosport Player).

Pallacanestro Cantù contro Venezia domani al via la vendita dei biglietti

Pertanto, con l’ufficialità del giorno e dell’orario di inizio, Pallacanestro Cantù comunica che, a partire dalle ore 09:00 di domani mattina, i biglietti per la prossima sfida casalinga con Venezia saranno in vendita. Il match contro i campioni d’Italia in carica è in programma al “PalaBancoDesio” alle ore 17:00 di domenica 2 febbraio (diretta su Eurosport 2 ed Eurosport Player).

Per la gara con la Reyer, inoltre, sarà attiva la promozione denominata “Sesto Uomo

– Ricreiamo l’effetto Pianella”:

Con un acquisto minimo di n.6 biglietti, nei settori Secondo Anello, Curva, Gradinata Primo Anello e Tribuna Primo Anello sarà possibile infatti ricevere uno sconto pari al – 25% sul prezzo di ogni singolo biglietto. Per maggiori info e prenotazioni è consigliabile scrivere alla mail biglietteria@pallacanestrocantu.com. La vendita dei biglietti sarà attiva presso il “Basket Point” a Cantù (in via Dante 6), nei punti vendita autorizzati Vivaticket e online su www.vivaticket.it. La promo, invece, non cumulabile con altre promozioni, non è attivabile dal servizio online ma solo su prenotazione, al “Basket Point” o il giorno della partita presso le casse del “PalaBancoDesio”.

Di seguito i prezzi dei biglietti:

SECONDO ANELLO E CURVA

Intero € 18,00

Ridotto € 14,00*

GRADINATA PRIMO ANELLO

Intero € 23,00

Ridotto € 18,00

TRIBUNA PRIMO ANELLO

Intero € 32,00

Ridotto € 25,00

PARTERRE SILVER

Intero € 50,00

Ridotto € 38,00

PARTERRE GOLD

Intero € 70,00

Ridotto € 70,00

*Ridotti validi per under 16 e over 65

Di seguito i giorni e gli orari della biglietteria del Basket Point: lunedì solo pomeriggio dalle 15:30 alle ore 19:30; da martedì a sabato dalle 09:30 alle ore 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30. Il giorno della partita, invece, le casse del “PalaDesio” apriranno due ore prima dell’incontro (15:00).

PUNTI VENDITA AUTORIZZATI VIVATICKET

Bar Gallo – Via B. Oriani 45, Seregno (MB);

Box Office Libri e Musica c/o la Feltrinelli –Via Italia 41, Monza (MB);

Coop Desio – Via Borghetto 75, Desio (MB) SOLO CON TESSERA SOCI COOP;

Coop Cantu – Via Lombardia, 68, Cantù (CO) SOLO CON TESSERA SOCI COOP;

Lorbea – Via G. Songia 10/30, Mariano Comense (CO);

SLOOP VIAGGI – Corso Milano 6, Bovisio Masciago (MB);

Renata Music di Morselli & C. –Via Collegio dei Dottori 5, Como (CO).

Ecco il link per l’acquisto online