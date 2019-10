Live in diretta il match tra Pallacanestro Cantù e Dinamo Sassari

Tra poco al via la partita valida per la sesta giornata del campionato LBA, in diretta live. L’Acqua San Bernardo Cantù ospita il Banco di Sardegna Sassari di coach Pozzecco.

Primo quarto

E’ tutto pronto per l’inizio della partita, ecco i quintetti:

Acqua S.Bernardo Cantù: Clark, Young, Pecchia, Wilson e Hayes.

Banco di Sardegna Sassari: Spissu, Vitali, Pierre, Evans e Bilan.

Dopo poco più di due minuti Sassari conduce 5 a 2.

Partita equilibrata, ottimo Pecchia che segna 5 punti di fila per il 7 a 7.

Adesso la partita si scalda: alla tripla di Vitali risponde Young, Cantù conduce 13 a 12 dopo 6 minuti di gioco.

Primo parziale della partita: 5 a 0 Sassari per il 13 a 17.

Girandola di cambi. Cantù sembra aver perso un po’ di ritmo e Burnell è costretto a tornare in panchina con 3 falli dopo pochi minuti di gioco. 13 a 20 per i Sardi.

Il primo quarto finisce 24 a 15 per il Banco di Sardegna. L’Acqua S.Bernardo Cantù è stata attaccata ai sardi per larga parte dei primi 10 minuti, ma nel finale subisce un parziale che la porta sotto di 9 punti. Già 9 punti di Evans.

Secondo quarto

Parte male anche nel secondo quarto Cantù, coach Pancotto è costretto a chiamare Time Out. 26 a 15 per Sassari.

Bene l’Acqua S.Bernardo al rientro sul parquet dopo il minuto di sospensione. Due triple e meno cinque.

Dopo cinque minuti del secondo quarto Sassari conduce 32 a 25.

I problemi per i padroni di casa sono soprattutto vicino a canestro, dove i lunghi sono costretti a caricarsi di falli per contenere la fisicità degli ospiti. A 3 minuti e mezzo dalla fine del primo tempo il punteggio dice 28 a 36.

Rodriguez segna una tripla importantissima perché interrompe un parziale Sassari, ma Spissu gli risponde e Cantù torna a meno 12: 31 a 43.

Finisce il primo tempo 34 a 45 per il Banco di Sardegna. L’Acqua S.Bernardo dopo aver toccato il meno 15, chiude i secondi dieci minuti con un mini parziale di 4 a 0 che tiene aperte le speranze.

Terzo quarto

Si ricomincia! Wilson apre le marcature biancoblù del secondo tempo, in avvicinamento a canestro.

Sassari mette a segno 6 punti, allungando la distanza su Cantù. Bilan il protagonista del parziale che porta il tabellone sul 36 a 51.

Pecchia mette due punti, ma Sassari risponde con altri sei.

La San Bernardo pecca di fluidità in attacco, non trova soluzioni e l’area è spesso intasata. Time out sul 38 a 61 a 4 minuti e mezzo dal termine del terzo quarto.

Wilson è il miglior marcatore di Cantù con 13 punti. Il punteggio è 43-65, mancano due minuti.

A quattro secondi dal termine viene fischiato il primo fallo del periodo contro Sassari. Si chiude il terzo quarto 47 a 68 (13 a 23 di parziale).

Quarto quarto

Buon rientro in campo per Cantù, che si porta sul 56 a 74 nei primi tre minuti. La difesa è da aggiustare ma la grinta è ricomparsa sui volti dei giocatori di coach Pancotto.

59-74 a metà del quarto. 10 a 2 di parziale a favore di Cantù. Buon rientro in campo di Hayes.

Tecnico per Jerrells! La partita è molto tesa, il pubblico è caldissimo.

Pecchia segna quattro punti consecutivi, ma Sassari non molla. Ricaccia indietro i tentativi di Cantù e resta a più 23.

Un minuto dalla fine, il match è ormai andato: 66-87.

Si chiude qui la gara contro Sassari, davvero un’ottima formazione. Finisce 70-87.