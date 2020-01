Pallacanestro Cantù in campo contro Brindisi.

Pallacanestro Cantù sfida Brindisi

Torna in campo questo pomeriggio al PalaBancoDesio la Pallacanestro Cantù, che sfiderà in una difficile partita Brindisi. La palla a due è prevista a partire dalle 17.

I precedenti

Acqua San Bernardo-Cinelandia Cantù può vantare un ottimo score contro la squadra pugliese in casa. Negli ultimi nove incontri giocati tra le mura amiche, infatti, è stata sconfitta solo in due occasioni. Nel precedente turno di campionato, i biancoblu hanno vinto in casa degli acerrimi nemici di Milano per 89 a 83.

