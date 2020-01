Jason Burnell è al momento tra i giocatori più in forma dell’intera lega.

Pallacanestro Cantù: l’impatto di Jason Burnell e la sua crescita nel tiro da tre

Jason Burnell, ala statunitense classe ’97 alla prima stagione nei professionisti, è al momento tra i giocatori più in forma dell’intera lega. Il rookie nativo della Florida è reduce da cinque partite di campionato a quasi 15 punti di media, in cui è stato, per tre volte, schierato titolare da coach Cesare Pancotto. Nelle ultime cinque giornate di LBA, il numero ventidue in maglia S.Bernardo-Cinelandia ha messo insieme anche 6.4 rimbalzi e 2 assist di media, per 20 di valutazione, tirando peraltro benissimo da tre con uno scintillante 42%, contro il poco esaltante 28% delle prime tredici giornate, nelle quali

aveva totalizzato 9.4 punti, 4.6 rimbalzi e 1.2 assist di media.

Nelle ultime sfide, inoltre, l’ala si è contraddistinta per un apporto alla squadra sempre molto costante e, soprattutto, molto impattante, tanto da viaggiare con un 6.8 di plus/minus nelle ultime cinque. Con Burnell in campo, la compagine di coach Pancotto guadagna sicuramente maggiore fisicità e maggiore energia, merito delle qualità del 22enne di DeLand che, sinora, ha dimostrato di essere un grande agonista.

Nonostante la bruciante sconfitta interna con Brindisi, dopo un tempo supplementare, Burnell sta attraversando un ottimo momento di forma. Nel derby contro Milano, nella prima gara del 2020, ha ottenuto meritatamente anche la sua prima doppia doppia nei professionisti, con 14 punti e 11 rimbalzi a referto, venendo in seguito inserito nel miglior quintetto del diciassettesimo turno. Sempre nelle ultime cinque sfide di LBA, l’ala ha aumentato notevolmente anche il proprio impiego, passando dai 24’ delle prime tredici giornate ai 31’ a partita.

Adesso, dopo aver appena incominciato il girone di ritorno di regular season, Burnell sta facendo registrare 11 punti, 5 rimbalzi e 1.4 assist di media.