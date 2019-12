Dopo la gara di ieri, domenica 15 dicembre 2019, contro Treviso (QUI LA CRONACA), la Pallacanestro Cantù ha ricevuto un’ammenda.

Pallacanestro Cantù multata dopo la gara contro Treviso: ecco perché

La sanzione è stata inflitta per offese collettive e sporadiche del pubblico agli arbitri e per il lancio di oggi (palle di carta). La società canturina per questo dovrà quindi pagare 550 euro di multa.