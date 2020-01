Pallacanestro Cantù vincente nel derby.

Olimpia Milano ko

Una serata da cinepanettone per la S.Bernardo-Cinelandia che, battendo l’Olimpia Milano nel 168esimo derby della storia, inizia il 2020 con il botto più grande, quello più bello. Fuochi d’artificio al “Mediolanum Forum” di Assago, a vincere è Cantù 89 a 83. Il grande protagonista è Clark, a referto con 21 punti, così come Burnell, che chiude con una doppia doppia da 14 punti e 11 rimbalzi. Ma è la più classica delle vittorie di squadra, come dimostra il dato degli assist: 7 quelli di Milano, ben 17 invece quelli di Cantù. Nel finale ci sono anche i guizzi degli ex milanesi Pecchia e Ragland, con quest’ultimo autore di sei assist di pura classe. A Milano, settima forza dell’EuroLega, non bastano i 21 punti di Scola. Vince la formazione di coach Pancotto, davanti ai 9mila del Forum, un’incredibile prova di forza. Cantù non vinceva un derby di campionato contro Milano dal 6 gennaio 2012, peraltro sempre ad Assago, 76-84 il risultato finale.

Il tabellino

AX ARMANI EXCHANGE OLIMPIA MILANO – S.BERNARDO-CINELANDIA CANTÙ 83-89

(19-22, 17-26; 26-13, 21-28)

Milano: Della Valle 2, Micov 6, Biligha 6, Gudaitis 7, Moraschini 6, Rodriguez 6, Musumeci n.e., Cinciarini 6, Sykes 7, White, Brooks 2, Scola 21. All. Messina.

Cantù: Young 8, Procida n.e., Clark 21, La Torre 6, Hayes 15, Wilson 8, Ragland 11, Burnell 14, Baparapè n.e., Simioni, Rodriguez, Pecchia 6. All. Pancotto.

Arbitri: Filippini, Grigioni e Dori.

Spettatori: 8931.