Diretta LIVE Pallacanestro Cantù – De’ Longhi Treviso

Al via la sfida tra Acqua San Bernardo Cinelandia Cantù e De’ Longhi Treviso, valida per la tredicesima giornata del campionato LBA. La prima con il nuovo acquisto, Joe Ragland.

Primo quarto

L’Acqua S.Bernardo Cinelandia Cantù scende in campo con Clark, Young , Pecchia, Burnell ed Hayes.

La De’ Longhi Treviso risponde con Nikolic, Logan, Cooke III, Fotu e Tessitori.

Partono meglio gli ospiti che dopo 3 minuti di gioco si trovano avanti 7 a 2.

A metà del primo quarto la partita è in equilibrio, Treviso conduce per 10 a 9 ma Cantù è in partita.

Ancora equilibrio in campo, anche dopo il giro di cambi effettuato dagli allenatori. A due minuti dalla fine del primo quarto il punteggio è in parità 15 a 15. Da segnalare il ritorno in casacca bianco blu di Joe Ragland.

Finisce il primo quarto con il boato del PalaDesio per i primi due punti di Ragland, che, sulla sirena, regala un possesso pieno di vantaggio ai suoi: 20 a 17 per l’Acqua San Bernardo Cinelandia.

Secondo quarto

Parte meglio nel secondo quarto Treviso che allunga sul 27 a 22.

Gli ospiti mantengono 6 punti di vantaggio, 32 a 26, quando mancano 6 minuti al termine del primo tempo. Cantù in questo momento soffre soprattutto in difesa.

I bianco blu non riescono a tornare in partita e Treviso ne approfitta andando in doppia cifra di vantaggio: 39 a 29.

Mini parziale Canturino che obbliga la panchina ospite a chiamare time out. A un minuto e 44 secondi dal termine dei primi 20 minuti di gioco il punteggio è 33 a 39 per la De’ Longhi Treviso.

Finale di primo tempo con il giallo! Young fa esplodere i tifosi canturini con un buzzer beater assurdo. Gli arbitri, che inizialmente convalidano il canestro, decidono di guardare l’instant replay e annullano la tripla. Il punteggio è di 41 a 35 per Treviso.

Terzo quarto

Parte forte Treviso, che si porta in fretta sul +11.

Grazie ai canestri di Cook e Tessitori, la De’ Longhi aumenta il gap: 37-54 quando mancano sei minuti. L’Acqua San Bernardo- Cinelandia soffre nel pitturato.

Il duo Burnell-Wilson mette benzina e riporta Cantù a -15, poi Clark torna in partita sistema il punteggio sul 44 a 56. Pecchia per il -10! I biancoverdi non mollano il colpo!

Burnell e Clark! Due canestri con fallo! Sei punti consecutivi, mini parziale casalingo e il punteggio va a 52-56 a un minuto e mezzo dal termine del quarto.

54-58 a 11 secondi, Clark indemoniato!

Wilson sulla sirena! 56-58 a fine quarto. 19 a 4 di parziale negli ultimi 5 minuti.

Quarto quarto

Tessitori da 2 e poi Cook, allungano per la De’ Longhi.

Hayes segna il primo canestro del periodo per l’Acqua San Bernardo-Cinelandia, 58-64. Sei minuti alla fine.

Tre minuti e mezzo dalla sirena finale, è parità! 67-67!

Hayes in tap-in segna il vantaggio dei padroni di casa. Poi i trevigiani mettono una tripla e tornano avanti. Ragland prende l’iniziativa e mette un tiro dall’arco! Di nuovo +2!

72-74 a un minuto dal termine, ultimo quarto di fuoco.

Wes Clark! Canestro e fallo a 26 secondi dal termine! 75 a 74 per l’Acqua San Bernardo Cinelandia Cantù. Time out Treviso.

Coach Max Menetti decide di fare rimessa dal fondo per avere 24 secondi di gioco, ma Tessitori sbaglia l’appoggio e Clark subisce fallo e andrà in lunetta a 6 secondi dal termine.

Due su due di Clark e fallo di Pecchia per non permettere il tiro da tre punti agli avversari. 77 a 74 per Cantù a 2 secondi dalla fine della partita.

Cooke sbaglia entrambi i tiri liberi, la palla va ai biancoblu, che dopo la rimessa festeggiano la vittoria: finisce 77 a 74 per l’Acqua San Bernardo Cinelandia Cantù.