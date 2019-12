Oggi, la Lega Società di Pallacanestro Serie A ha comunicato ai club la programmazione televisiva della prima giornata del girone di ritorno di regular season di pallacanestro.

Pallacanestro Cantù ufficiale l’orario della prima gara del girone di ritorno

Domenica 12 gennaio 2020, la S.Bernardo-Cinelandia Cantù scenderà in campo al “PalaBancoDesio” contro la Happy Casa Brindisi, sconfitta in Puglia con il risultato finale di 69 a 64 a favore della compagine allenata da coach Cesare Pancotto. I brianzoli giocheranno in casa contro Brindisi alle ore 17:00. La partita sarà trasmessa in diretta su Eurosport 2 ed Eurosport Player.